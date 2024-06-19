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Шотландия — Швейцария: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Шотландия — Швейцария: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии с нулевой форой за 1.40.

«Во второй встрече дня в группе А беру максимально надёжные П2 (0) за 1.40, добавляю их в экспресс и получаю хороший коэффициент. По-моему, это отличный вариант для совмещения со ставкой на успех сборной Германии.

Шотландия выиграла лишь 1 из 10 последних матчей – у Гибралтара. Швейцария, наоборот, потерпела только одно поражение за 15 предыдущих встреч.

Статистика очевидна и красноречива. Да, на 100% сенсацию исключить невозможно, но здесь такой риск минимален. Швейцария как минимум не проиграет, а скорее — победит», — отметил Прокофьев.

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