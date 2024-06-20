Словения — Сербия: эксперты назвали самый вероятный счёт

20 июня в Мюнхене на «Альянц-Арене» состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия. Начало запланировано на 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитом «белых орлов»: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 51% вероятности.

Победа команды Словении оценивается в 4.90, это около 21% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.50 (28%).

Букмекеры склоняются к тому, что игра Словения — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.00). С коэффициентом 6.50 предлагают заключить пари на 1:0 в пользу Сербии.

На победу Сербии 2:0 дают 7.80, на 2:1 в пользу сербов — 8.80. Нулевая ничья оценивается в 9.50.