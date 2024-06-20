Дания — Англия: эксперты оценили вероятность сенсации в матче Евро-2024

20 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Англия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 55% вероятности.

Успех команды Дании оценён коэффициентом 6.00 (17%). Ставки на ничью принимаются за 3.70 (28%).

Если сборная Дании не проиграет, зайдёт коэффициент 2.20. Это около 45% вероятности.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71.

Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.78. Гол в исполнении сборной Англии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.18.