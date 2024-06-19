БЕТСИТИ и ЗВУК запустили уникальную ритм-игру к плей-офф Евро-2024!

Приближается плей-офф одного из самых ожидаемых спортивных событий года – чемпионата Европы по футболу — 2024. В преддверии этих захватывающих матчей букмекерская компания БЕТСИТИ и музыкальный сервис ЗВУК представляют уникальную ритм-игру «ЗВУК х БЕТСИТИ».

«ЗВУК х БЕТСИТИ» – это возможность не только погрузиться в атмосферу Евро-2024, но и проверить свои знания о футболе. В игре восемь сценариев самых запоминающихся матчей, каждый из которых соответствует одной из стран-участниц Евро-2024. Каждый сценарий сопровождается индивидуальной мелодией, созданной специально для этой игры командой ЗВУК.

Механика игры проста и увлекательна. Пользователь должен поддерживать настроение болельщиков, попадая в ритм пингов: к каждому из восьми пингов привязан собственный звук, с помощью которых пользователь может кастомить основной трек сборной. Задача игрока — попасть в каждую анимацию пинга и получить 100-процентный результат в каждом из трёх уровней.

«ЗВУК х БЕТСИТИ» – это не просто игра, это уникальный опыт, который позволит почувствовать себя частью большого спортивного события. Присоединяйтесь и окунитесь в мир футбола вместе с «ЗВУК х БЕТСИТИ»!

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