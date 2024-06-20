Дания — Англия: прогноз на матч Евро-2024 20 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Англия.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

В матче 1-го тура сборная Дании сыграла вничью со Словенией (1:1). Результат отрицательный. Тем временем «три льва» не очень убедительно победили Сербию (1:0). Автором единственного забитого мяча стал Джуд Беллингем.

Подбор игроков в нападении и полузащите у Гарета Саутгейта просто фантастический. Одна звезда на другой. С обороной гораздо труднее, потому что у всех латералей, за исключением Кайла Уолкера, атакующие и созидательные навыки развиты куда лучше защитных.

Во встречах с обладающими мощным нападением сборными у «трёх львов» непременно возникнут проблемы. Дания не относится к числу таких команд. Если со вскрытием обороны Словении у неё возникли серьёзные проблемы, то чего от неё можно ожидать во встрече с Англией, класс игроков которой значительно выше?

Заключить пари на победу англичан и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Гарет Саутгейт понимает, что его команде не хватает баланса. Он старается минимизировать нагрузку на слабое звено, выпуская как можно больше обладающих оборонительными навыками футболистов.