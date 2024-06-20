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Испания — Италия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

Испания — Италия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024
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20 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Луиса де ла Фуэнте: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.20. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2200 рублей.

Успех сборной Италии оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Аналитики считают, что матч Испания — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75.

Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол в исполнении сборной Италии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.

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