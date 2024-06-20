Испания — Италия: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024

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20 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Луиса де ла Фуэнте: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.20. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2200 рублей.

Успех сборной Италии оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. На «обе команды забьют» дают 1.95.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.60). Заключить пари на победу сборной Испании со счётом 1:0 предлагается за 6.50.

На нулевую ничью дают 8.50, на 2:0 в пользу Испании — 9.00. Победа испанцев со счётом 2:1 доступна за 9.30.