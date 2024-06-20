Испания — Италия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: победа Испании за 2.20.

Сборная Италии не так хороша, как Испания. Лучано Спаллетти банально не хватает времени. «Лазурная команда» досталась Спаллетти в печальном виде. Она впервые в истории пропустила два подряд чемпионата мира и рисковала не пройти квалификацию на Евро-2024.

Экс-наставник «Зенита» проделал много работы, во многих аспектах улучшил игру сборной, но этого недостаточно. Ей всё ещё не хватает стабильности и качества. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией начался для Италии с курьёзной коллективной ошибки. В итоге исправились и победили — 2:1. Спаллетти волевая победа не впечатлила. Он остался недоволен некоторыми моментами.

Поставить на победу «Красной фурии» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Испанцы являются неудобным соперником для «лазурной команды». Итальянцы не выиграли всего лишь 1 из 11 последних очных встреч, с учётом контрольных.

Вспоминается, как три года назад «Красная фурия» подходила к встрече с не знающей поражений 37 матчей кряду Италией с большими кадровыми потерями. Несмотря на ожидания, испанцы показали гораздо более качественный футбол и выиграли со счётом 2:1. С тех пор они стали только сильнее, а вот «лазурная команда» — слабее.