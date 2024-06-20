Дания — Англия: эксперты назвали самый вероятный счёт матча Евро-2024

20 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Англия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 55% вероятности.

Успех команды Дании оценён коэффициентом 6.00 (17%). Ставки на ничью принимаются за 3.70 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.18.

Самый вероятный исход игры — 1:0 в пользу сборной Англии (5.40). На ничью 1:1 дают 6.40, а на 2:0 в пользу англичан — 6.60.

Заключить пари на нулевую ничью предлагается за 8.60, а на победу Англии со счётом 2:1 — за 8.80.