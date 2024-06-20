Дания — Англия: получи фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Англия. Начало игры — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

В матче 1-го тура сборная Дании сыграла вничью со Словенией (1:1). Она провела два сильно отличающихся по содержанию тайма. В первом «алая гвардия» была очень активна. Она закономерно открыла счёт на 17-й минуте. Кристиан Эриксен отличился с передачи Йонаса Винда. Многолетний лидер сборной в итоге был признан лучшим игроком встречи.

Во втором тайме инициативу прибрали словенцы. Был противоречивый эпизод с неназначенным в ворота Каспера Шмейхеля пенальти, а затем мощным ударом сотряс каркас Беньямин Шешко. Словенцы наиграли на гол, и он закономерно пришёл после подачи углового на 77-й минуте.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 «три льва» не очень убедительно победили Сербию (1:0). Автором единственного забитого мяча стал Джуд Беллингем. Он отличился с передачи Букайо Саки. Удивительно, что встреча получилась нерезультативной.

Отличные моменты были у обеих команд. Особенно запомнился удар Гарри Кейна. Нападающий плотно пробил головой после точной подачи с фланга, но голкипер Сербии Предраг Райкович выручил свою команду, переправив мяч в перекладину.

У Джордана Пикфорда работы было ещё больше. У Англии и так часто наблюдалась нехватка надёжности в защите, а после попадания Гарри Магуайра в лазарет за неё стало совсем тревожно. Будь сербы самую малость расторопнее, «трём львам» пришлось бы несладко.

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