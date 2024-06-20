Испания — Италия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

В матче 1-го тура группового этапа Испания разгромила Хорватию (3:0). Счёт не закономерен. Не в том плане, что «Красная фурия» не заслужила победу. Она отлично воспользовалась созданными моментами. Просто «шашечные» упустили ряд шикарных возможностей забить. Они создали 2,23 xG.

«Пламенные» прервали рекордную серию испанцев, насчитывающую 136 встреч. Впервые с 2008 года «Красная фурия» проиграла по владению мячом. Говорит это не только о качестве футбола хорватов, но и в очередной раз показывает отличную адаптивность подопечных Луиса де ла Фуэнте к трудностям.

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией начался для Италии с курьёзной коллективной ошибки. Она пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы — на 23-й секунде. Джанлуиджи Доннарумма не закрыл ближний угол, а про действия защитников даже говорить не хочется.

«Лазурная команда» быстро исправилась. Уже к 16-й минуте на табло был установлен итоговый счёт — 2:1. Спаллетти волевая победа не впечатлила. Он остался недоволен некоторыми моментами игры. Если с албанцами у них возникли проблемы, то что будет в матче с куда более сильной Испанией?

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