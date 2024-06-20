Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Словения — Сербия

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия. Начало – в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Словения подтвердила свой прогресс на фоне качественно проведённой квалификации на Евро-2024. В 1-м туре подопечные Матьяжа Кека сыграли вничью с Данией (1:1). Соперник открыл счёт в первом тайме, но не лишил словенцев решимости. Они упрямо гнули свою линию и отыгрались незадолго до конца встречи. Гол забил защитник Эрик Янжа.

Сербия в 1-м туре уступила Англии со счётом 0:1. «Белые орлы» не допустили разгрома. Им даже удалось создать несколько опасных моментов, но подвела реализация. Александр Митрович и Душан Влахович при поддержке Сергея Милинковича-Савича давили на защиту «трёх львов», но до гола дело так и не дошло.

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