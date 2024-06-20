Дания — Англия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Дания – Англия на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Все кому не лень сейчас критикуют сборную Англии за скупой, неинтересный, скучный, пассивный футбол с таким-то набором игроков. Но тем не менее англичане всё равно своё взяли — сербов обыграли – 1:0. Беллингем – красавец, он забил, получил приз лучшего игрока матча.

А Дания сыграла хорошо первый тайм, и целая киношная история произошла: Кристиан Эриксен отличился. Всем ещё памятны события, которые были три года назад в Копенгагене на стадионе «Паркен». Ну и Дания своё преимущество не удержала. Англия сумела это сделать. Англичане вообще редко когда заходят в турнир сразу с фейерверком и с ярким и открытым футболом. Да, обыграли Иран на чемпионате мира, забили там шесть мячей, но при этом всё равно вопросы к игре сборной Англии остаются. Она играет с большим запасом.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Команды хорошо друг друга знают. Три года назад, когда был чемпионат Европы, они встречались друг с другом в полуфинале. Тогда был обмен забитыми мячами. Здесь мне всё-таки кажется, что Саутгейт подальше отложил все гаджеты, новости вряд ли читает и вряд ли читает газеты, чтобы не засорять себе голову лишней информацией. И так понятно, что Англию критикуют. И Саутгейт к этому уже привык.

Датчане могут рискнуть и сыграть более агрессивно и попробовать Англию обыграть. У Дании для этого есть очень интересный подбор игроков. Но Англия очень качественно и уверенно действует в обороне. И Гехи здорово действовал со Стоунзом в центре защиты. Да, может быть, есть вопросы по Триппьеру в атаке, который действовал слева в защите. Но в целом Англия добротно и качественно сыграла в защите, где надо, подтащил Пикфорд.

Поэтому, мне кажется, в матче Дания — Англия всё-таки напрашивается «низ». Вряд ли большое количество забитых мячей во Франкфурте на «Дойчебанк Парке» болельщики увидят. «Тотал меньше 2.5» за 1.75 в матче Дании с Англией», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»