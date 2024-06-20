Испания — Италия: прогноз Константина Генича на игру Евро-2004

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: ничья за 3.40.

«Противостояние Испания – Италия – это классика европейских чемпионатов. И если посмотреть последние европейские турниры, то, как правило, эти сборные друг с другом играют регулярно. Разные были случаи, разные были матчи.

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Италия очень хорошо играла в первом тайме с Албанией, очень быстрый, задорный футбол.

А испанцы впервые за 136 матчей проиграли по проценту владения мячом, но обыграли бронзового призёра чемпионата мира с разницей в три мяча.

Я веду к тому, что приблизительно равные команды по силе. Поэтому мне кажется, что ничья, тем более с коэффициентом 3,40, в этом матче очень вероятна и устроит абсолютно всех», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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