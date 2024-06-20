ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания — Италия: прогноз Константина Генича на игру Евро-2004

Испания — Италия: прогноз Константина Генича на игру Евро-2004
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: ничья за 3.40.

«Противостояние Испания – Италия – это классика европейских чемпионатов. И если посмотреть последние европейские турниры, то, как правило, эти сборные друг с другом играют регулярно. Разные были случаи, разные были матчи.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Италия очень хорошо играла в первом тайме с Албанией, очень быстрый, задорный футбол.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А испанцы впервые за 136 матчей проиграли по проценту владения мячом, но обыграли бронзового призёра чемпионата мира с разницей в три мяча.

Я веду к тому, что приблизительно равные команды по силе. Поэтому мне кажется, что ничья, тем более с коэффициентом 3,40, в этом матче очень вероятна и устроит абсолютно всех», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Испания — Италия. Де ла Фуэнте на шаг впереди Спаллетти
Испания — Италия. Де ла Фуэнте на шаг впереди Спаллетти

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android