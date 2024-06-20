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Словения — Сербия: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура Евро-2024

Словения — Сербия: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Словения – Сербия на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Матч балканских команд. Думаю, в нём будет больше борьбы, столкновений, стычек, чем игры в футбол. Очень важная игра для тех и других. Поражение практически лишит всех надежд на продолжение борьбы на этом Евро.
Пока у словенцев есть одно очко, но в последнем туре играть с англичанами. У сербов 0 очков. И, как мне кажется, поначалу никто рисковать особенно не станет. Опасно раскрываться. В обороне и одни и другие действуют не очень надёжно. На уверенную игру в защите рассчитывать не стоит. Ставка будет делаться на стандарты. По крайней мере, в первом тайме. А вот уже во втором начнут потихоньку и те и другие рисковать, чтобы вырвать победу.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, забитых мячей мы много не увидим. Если кто-то забьёт, то костьми ляжет, чтобы не пропустить в ответ. Всей командой в ворота встанут! Ставлю здесь на «тотал меньше 2.5». Слишком ответственная игра, слишком многое стоит на кону», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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