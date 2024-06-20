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Словения — Сербия: прогноз Константина Генича на игру группового этапа Евро-2024

Словения — Сербия: прогноз Константина Генича на игру группового этапа Евро-2024
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Словения – Сербия на Евро-2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.

«На «Альянц Арене» в Мюнхене сыграют команды группы С — Словения и Сербия. Словенцы вытянули, вырвали ничью в матче с Данией. Первый тайм откровенно словенцам не удался. Во втором здорово добавили. Да, есть хорошие нападающие — Шешко и Шпорар, безусловно, хороший вратарь Облак. И в целом словенцы показали, что они могут по ходу матча добавлять.

Не удалось этого сделать сборной Сербии, проигравшей сборной Англии. Скупой матч на моменты, на давление, на агрессию от сборной Сербии. И тут Стойковичу, конечно, стоит подумать над тем, как расположить правильно футболистов, потому что Тадич остался в резерве, Костич в игру не попал. Плюс не очень уютно себя вместе чувствовали Влахович и Митрович. Поэтому задачка перед сербами максимально непростая.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды достаточно хорошо друг друга знают. Я думаю, здесь, с учётом того, что очень много забитых мячей в первых таймах в 1-м туре Евро и практически не доезжает вариант «второй тайм результативнее первого», я бы здесь рассмотрел именно его. Второй тайм результативнее первого тайма. Сербам надо будет где-то рисковать и действовать чуть агрессивнее, учитывая поражение в матче с англичанами, а впереди ещё матч с датчанами. А словенцы показали, что они во втором тайме тоже могут добавить, если неудачно игра складывается в первом.

Я бы здесь поставил на голы во втором тайме, на то, что во втором тайме будет забито больше, чем в первом. Когда-то этот вариант всё-таки должен сыграть. Коэффициент – 2.09», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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