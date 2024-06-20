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Словения — Сербия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024

Словения — Сербия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Сербия.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Словенцы в 1-м туре показали, что «мальчиками для битья» они на этом турнире не будут. Сборная Дании выглядела явным фаворитом, но, помимо первых 15 минут, игра получилась равной. Ближе к концу встречи инициатива и вовсе перешла на сторону словенцев, команда Матьяжа Кека вполне могла победить, но в итоге команды разошлись с ничейным результатом. В составе Дании отличился легендарный Кристиан Эриксен, за Словению забил Эрик Янжа. Победа над Сербией максимально приблизит сборную к выходу в плей-офф.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сами сербы стартовали неудачно. Англия для них оказалась максимально неудобной сборной. Банда Гарета Саутгейта забила быстрый гол, а дальше просто сушила игру, не давая сопернику ни малейших шансов счёт сравнять. Проблемой стала травма Филипа Костича, полузащитник травмировал связки колена и больше на этом Евро не сыграет. Победа вернёт Сербию в борьбу за первые две строчки, ничья и поражение, скорее всего, отправят в сражение за третью позицию. При таких турнирных раскладах забивать нужно обеим командам, да и навыков в атаке в рамках этого противостояния должно хватать, поэтому наш вариант — обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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