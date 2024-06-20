Словения — Сербия: прогноз Виктора Гусева на матч группы С Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Сербия.

Ставка: ничья за 3.56.

«Парадокс заключается в том, что из двух команд победа больше нужна той, которая стоит выше в турнирной таблице. Словения сыграла вничью с Данией, и теперь команде необходимо выигрывать, чтобы не остаться с одним-двумя очками перед заключительным матчем с англичанами. А вот Сербии, проигравшей (заметим, с минимальным счётом) первый матч турнира Англии, ничья перед встречей с Данией в последнем туре оставляет надежду на выход в 1/8. В связи с этим сербы могут избрать в Мюнхене оборонительную тактику. «Репетицией» этого был первый тайм с англичанами, а вот во втором Сербия почувствовала себя свободней и даже могла поразить ворота гранда.

Но не надо забывать и о впечатляющей словенской серии: 13 матчей подряд с забитыми мячами. Вполне возможен и вариант игры на встречных курсах, но осторожность всё равно будет главенствовать, и обилия голов ждать вряд ли стоит.

В отборочном турнире Сербия заняла второе место после Венгрии, опередив Черногорию, Литву и Болгарию. Словения набрала одинаковое количество очков с той же Данией, но уступила ей первую позицию, так как после ничьей дома 1:1 было поражение в Копенгагене — 1:2. Позади в группе остались Финляндия, Казахстан, Северная Ирландия и Сан-Марино. Картина личных встреч двух сборных поражает обилием ничьих. Их шесть в восьми матчах (преимущественно со счётом 1:1), при одной победе у каждой из команд. В 2022 году Словения и Сербия играли в одной группе Лиги наций. На своём поле победили сербы (4:1), а вторая игра принесла ничью — 2:2, причём гости вели 2:0.

Обе команды последний раз участвовали в финальном турнире Евро почти четверть века назад. Из расположения двух сборных доходят слухи о разной атмосфере: полная благостность у словенцев и внутренние конфликты у сербов, в частности, связанные с тем, что вне стартового состава против Англии неожиданно был оставлен капитан и лидер команды Тадич. Из-за травмы сербы в той же игре потеряли другого полузащитника — Костича. Но фаворитами большинство специалистов тем не менее называет последних», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».