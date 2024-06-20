Словения — Сербия: ставка Романа Павлюченко на игру группового раунда Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Сербия.

Ставка: победа Сербии за 1.85.

«Словения и Сербия сойдутся в рамках 2-го тура чемпионата Европы 20 июня. Для меня тут сербы предпочтительнее для ставки, команда у них крепче.

Сербия проиграла Англии в 1-м туре Евро. Конечно, это было ожидаемо. Всё-таки англичане очень сильны, у них игроков на два сильных состава. Но подопечные Драгана Стойковича смотрелись не так плохо, могли несколько раз забить. Тут сама Англия повлияла – она быстро забила и стала понижать скорость матча. Сербы по итогу ни разу не отличились, хотя встреча была примерно равной.

Словения же играла с Данией. Прогнозировался примерно равный поединок – его мы и увидели. Датчане, ожидаемо, играли первым номером, больше владели мячом. Но более одного мяча забить им не удалось – спасал команду Облак. Сами словенцы иногда создавали проблемы в обороне противнику, один мяч по итогу отыграли – дальним ударом забил Янжа. Но больше отличиться подопечным Матьяжа Кека не удалось – 1:1 по итогу.

Да, словенцы показали не такую плохую игру в матче с Данией. Но я всё равно тут отдаю предпочтение Сербии. Команда у неё сильнее, с Англией она показала хороший футбол, могла и не проиграть. Сегодня три очка всё-таки должны достаться подопечным Драгана Стойковича», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».