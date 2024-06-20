Словения — Сербия: ставка Александра Мостового на игру Евро-2024 20 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Словения — Сербия.

Ставка: победа Сербии и обе забьют за 3.85.

«Матч Словении и Сербии мы увидим во 2-м туре чемпионата Европы — 2024. Сербы потеряли очки в первом матче турнира – теперь у них есть особая мотивация. Нужно побеждать команде, и тогда она вернётся в борьбу за выход в плей-офф.

В матче Сербии с Англией не всё было так однозначно. Да, сборная проиграла со счётом 0:1, англичане изначально котировались как фавориты. Но нельзя сказать, что доминирование родоначальников футбола мы увидели. Напротив, моменты у подопечных Драгана Стойковича были, могли они даже и выигрывать, если удача была бы на их стороне. Англия после быстрого гола явно сушила игру, больше катала мяч. xG красноречиво говорит о положении дел – 0.54 у англичан и 0.20 у сербов.

Не лучший свой матч провёл Влахович, на которого, конечно, возлагаются большие надежды в команде. Всё-таки большой опыт имеет форвард, который он наработал в Италии. Но зато неплохо сыграли Милинкович-Савич и Лукич.

А вот словенцы сумели не проиграть Дании. Всё-таки соперник чуть опытнее на международной арене, мог бы и побеждать. Но Словения выглядела неплохо как минимум, с большинством атак соперника справлялась. Главную роль в этом, конечно, играл Ян Облак в воротах. Но вот в атаке сборная была не столь успешна, не лучшая игра Шешко. Единственный гол забил защитник Янжа – повезло ему с дальним ударом. Из-за рикошета Шмейхель не смог отбить.

Теперь ситуация в таблице у них следующая. Словения имеет в активе один балл – она делит вторую строчку с Данией. А вот Сербия уступает всем – лидирующей Англии на три балла, двум другим командам – на один. Так что сербы сейчас будут активны. В матче с Англией они смотрелись не так уж плохо. Так что, думаю, свои очки они заберут тут всё-таки. Хотя легко им не будет – виктория не будет сухой», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».