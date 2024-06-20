Словения — Сербия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 в Мюнхене

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Словения – Сербия.

Ставка: ничья за 3.50.

«Сборная Словении в своём стартовом матче если кого-то и удивила, то точно не самих себя и своего тренера. Подопечные Матьяжа Кека сыграли вничью с Данией 1:1, отыгравшись после точного удара Эрика Янжи на 77-й минуте. Для меня этот результат на сенсацию точно не тянет. Просто словенцы ещё раз подтвердили, что у них очень организованная команда.

Сборная Сербия встречалась в 1-м туре с Англией. И пропустила уже в дебюте, только вот отыграться команда Драгана Стойковича, в отличие от своих соседей, не смогла (0:1). Исходя из этих результатов, сербам сейчас нужна победа. Но разве Словении она нужна меньше? Напротив, они очень хотят взять верх именно сегодня.

В 2022 году сербы успешно сыграли со словенцами в Лиге наций – 4:1 и 1:1. Но финальная часть Евро — это ведь совсем другая история.

Скорее всего, игра будет достаточно закрытой, и возможно, что голов в ней зрители так и не увидят.

Сборные Сербии и Словении сыграют между собой вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».