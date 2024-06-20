Дания — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч группы С Евро-2024

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Дания – Англия.

Ставка: тотал Англии больше 1.5 за 1.90.

«В первом матче сборная Дании сыграла вничью и в очередной раз потеряла очки на крупном турнире. Датчане одержали лишь одну победу в шести матчах группового этапа на последних европейских соревнованиях, ни одного выигрыша не было и на чемпионате мира в Катаре.

У команды Каспера Юльманна сейчас тяжёлая ситуация, которая, к сожалению для датчан, несильно меняется. Ничья, которую мы увидели в 1-м туре, достаточно типична для этой сборной Дании. Игроки владели преимуществом, исторический гол для себя забил Кристиан Эриксен, но в любом случае получилась потеря очков.

Сборная Англии играет довольно скучно, но получает своё. Финалист Евро и четвертьфиналист чемпионата мира в любом случае рассматривается как один из фаворитов, который не должен иметь проблем в этой группе. Скромная победа над Сербией не должна обманывать, потому что Англия имеет колоссальный потенциал в атаке, но пока эти футболисты подчинены тотальному контролю со стороны Гарета Саутгейта и игры в обороне. Самое важное, что укрепилась связка центральных защитников Стоунза и Гехи, которые провели важный и тяжёлый матч с сербами и сыграли «на ноль».

Думаю, что здесь будет сухая игра для сборной Англии. Но критика от прессы после первого матча должна подействовать на игроков атаки, поэтому Беллингем и особенно Фоден будут играть в другой футбол, а оборона сборной Дании не будет препятствием для такого класса игроков. Можно поставить на тотал Англии больше (1.5). Гарри Кейн постепенно разогревается, он всегда довольно тяжело входит в турниры и просыпается ближе к плей-офф. Но даже без него у англичан есть довольно серьёзная бригада в атаке, способная побеспокоить такую оборону Дании и забить дважды», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».