Дания — Англия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Дания — Англия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

«Дания и Англия сойдутся в рамках 2-го тура чемпионата Европы в Германии. Да, непросто было смотреть матч англичан с сербами. Но свои три очка они набрали, как, я думаю, заработают и сейчас.

Мягко говоря, прагматично сыграла Англия с Сербией в 1-м туре Евро. Уверенно начал матч коллектив, забил Беллингем на 13-й минуте после навеса в штрафную. И казалось, что побежит команда забивать ещё. Но этого не произошло. Более пассивно начала играть. С другой стороны, понять подопечных Саутгейта тоже можно. На них возлагаются большие надежды, много давления со стороны болельщиков. Они явно опасались Сербии, которая является очень крепкой командой. Так что «три льва» предпочли сыграть со счётом 1:0, чем, условно, 3:3.

А вот датчане играли со словенцами. И не смогла команда оправдать доверие болельщиков. Ждали уверенной победы Дании, с несколькими забитыми голами. Всё для этого было у коллектива – молодые таланты, в том числе в атаке, опытные игроки. Но «алая гвардия» выдала не лучший матч. У неё тоже быстро забил Эриксен, уже на 17-й минуте. Однако после этого давление было не столь большим. Словенцы в итоге еще и сравнять смогли во втором тайме. Не лучший матч провёл Хойлунд, Шмейхель пропустил обидный гол после рикошета.

В целом я тут жду голов. Думаю, так же засушить игру у англичан не получится. Уровень Дании довольно высокий. А тем более после ничьей в 1-м туре «алая гвардия» сыграет активно и, вероятно, огорчит оборону соперника. Ну а у «трёх львов» есть всё, чтобы ответить несколькими голами. Так же и на Евро-2020 они уже встречались, и там Дания создала проблемы Англии», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».