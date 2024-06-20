ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дания — Англия: ставка Игоря Семшова на игру группового раунда Евро-2024

Дания — Англия: ставка Игоря Семшова на игру группового раунда Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Дания – Англия.

Ставка: победа Англии за 1.73.

«Сборная Дании в матче 1-го тура встречалась со Словенией. И после гола Кристиана Эриксена больше часа была впереди, но удержать победу подопечные Каспера Юльманна не сумели (1:1).

А вот сборная Англии встречалась с Сербией. Джуд Беллингем вывел вперёд представителей Туманного Альбиона уже на 13-й минуте. И этот гол так и остался единственным, принеся команде Гарета Саутгейта минимальную победу 1:0, что, разумеется, полностью устроило Англию.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На прошлом чемпионате Европы эти сборные встречались в полуфинале. И тогда Гарри Кейн принёс победу родоначальникам футбола в дополнительное время – 2:1. Между прочим, командами тогда руководили те же наставники.

Сейчас статус у матча будет не столь горячим, но всё же весьма определяющим. И англичане затягивать с выходом из группы не станут.

Сборная Англии выиграет с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Дания — Англия. Кейну и Беллингему нужно прибавлять
Дания — Англия. Кейну и Беллингему нужно прибавлять
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android