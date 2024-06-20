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Дания — Англия: ставка Асана Абибуллаева на игру чемпионата Европы по футболу

Дания — Англия: ставка Асана Абибуллаева на игру чемпионата Европы по футболу
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Известный спортивный журналист и блогер Асан Абибуллаев дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Англия.

Ставка: гол Саки за 3.20.

«Во втором туре Евро-2024 Англия сыграет против Дании. По сути, англичане могут решить задачу с выходом в 1/8 финала. Предыдущая игра с сербами вызвала множество негодований со стороны простых зрителей, действительно – есть вопрос по поводу зрелищности с такой россыпью талантов в команде. Но пока Саутгейт берёт очки – правда на его стороне.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А мы будем наблюдать за парнями из «Арсенала»: Декланом Райсом и Букайо Сакой. Последний, между прочим, отметился 16 голевыми действиями за сборную, когда начинал в старте (за 24 матча). Отличная возможность продолжить эту статистику, чтобы у хейтеров каждый раз не оставалось аргументов.

Интересно будет глянуть на игру, тем более Дания может удивить англичан. Эриксен переживает вторую молодость, забил гол в первой игре, в целом неплохая игра от датчан. Напряжение будет максимальное. Ставлю на гол Букайо Саки за 3.20», — приводит слова Абибуллаева «ВсеПроСпорт».

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