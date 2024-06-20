Дания — Англия: прогноз Семёна Зигаева на матч Евро-2024 во Франкфурте

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.12.

«Противостояние двух фаворитов группы С. Датчане в первой встрече выиграть не смогли, хотя игру начали здорово. Кристиан Эриксен здорово принял передачу и после нескольких касаний преобразовал её в забитый гол. Ещё до перерыва у них были шансы на то, чтобы преимущество удвоить, этого не случилось, а уже во втором тайме настала совсем другая игра. Словенцы перехватили инициативу, больше атаковали и даже пробили в каркас ворот. Казалось, что всё так и закончится минимальной победой Дании, но Эрик Янжа счёт сравнял. До конца игры глобально ничего так и не поменялось, счёт 1:1, который больше устроил именно словенцев.

Англичане в очередной раз показали нам свой классический футбол. Довольно скучный, нерезультативный, но вполне действенный. Забив на 13-й минуте, команда села и дала сборной Сербии показать хоть что-то. В итоговой статистике матча ударов по воротам у сербов даже больше, чем у англичан, только вот большая часть этих ударов не несла какой-то опасности. Три очка во 2-м туре обеспечат команде Саутгейта путёвку в плей-офф, Дании же также необходима победа, ведь в последнем туре им будет противостоять мотивированная сборная Сербии. Ставка на этот матч: обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».