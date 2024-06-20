Дания — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру 2-го тура группы С Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 2.08.

«Дания и Англия встретятся 20 июня во 2-м туре Евро-2024. Датчане меня разочаровали в 1-м туре, хотя и англичане яркой игры не показали. Тут я больше склоняюсь к успеху «трёх львов».

Дания показала не лучший футбол в игре со Словенией на старте Евро. Команда обладает сильным составом и большим опытом участия в международных турнирах. Но своими моментами «алая гвардия» толком не пользовалась. Забила только один мяч – отличился Эриксен после отскока в штрафной. Была всего ещё пара моментов у подопечных Каспера Юльманна, но там уже спасал кипер Словении Ян Облак. В конце ещё и пропустила Дания. Итог – 1:1.

Англия же показала в матче с Сербией совсем не то, чего от неё ожидали. Выиграли 1:0, показав пассивный футбол. Часто англичане были готовы играть вторым номером, отдавали мяч противнику. Но результат у них есть. Единственный гол забил Беллингем. Кейн имел шанс на гол.

В целом англичане всегда на международных турнирах выступают не так, как фанаты ожидают. То они вообще терпят неудачи и рано вылетают с соревнований, то дойдут до серии пенальти в финале и там уступят. Так что для команды Саутгейта сейчас главное – это победы.

Я думаю, Дания может создать определённые проблемы сопернику. В 1-м туре они показали схожие результаты. Но в таких условиях «три льва» остаются фаворитами, они имеют глубокий состав, готовый к игре с любым противником.

Так что я всё-таки тут отдам предпочтение Англии. Выбираю её победу с форой (-1)», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».