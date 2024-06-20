Испания — Италия: прогноз Виктора Гусева на игру 2-го тура Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: гол Мораты за 2.80.

«Извечные соперники и лидеры своей группы. Испанцы в 1-м туре разгромили хорватов — 3:0, а итальянцы одолели (2:1) албанцев. Давайте сразу разберём вариант ставки — обе команды забьют. Считается, что это весьма вероятный исход. В личных встречах команды обмениваются голами. Ещё есть фактор вратарей. Доннарумма совершил несколько прекрасных сейвов в матче с Албанией. Однако он пропустил в ближний угол и склонен к ошибкам. Вратарь испанцев Унай Симон отбил пенальти. Однако мы знаем, что он может начудить. Вполне вероятно, что мячи влетят в ворота обеих команд.

Испанцы классно сыграли с хорватами. Здесь даже и говорить нечего. Великолепен Фабиан Руис, который вёл всю игру. От него и гол, и голевая передача. Карвахаль, как и всегда, был надёжен. Молодой Ямаль запомнился с положительной точки зрения. Для меня эти трое вполне могли бы войти в символическую сборную всего 1-го тура.

Итальянцы не являются фаворитами турнира, пусть они и выиграли Евро в прошлый раз. Я разделяю такую точку зрения. Однако у этой команды есть характер. Они пропустили от албанцев быстрый гол, но уже к 16-й минуте вели в счёте. Быстро отыгрались и хорошо взаимодействовали в атаке. В отличие от англичан, которые сушили игру, Италия не остановилась. Как и Испания, которая сыграла с Хорватией агрессивно. Этим соперники чем-то похожи.

Данный матч станет для команд пятой личной встречей на пяти подряд чемпионатах Европы. На двух последних чемпионатах сильнее оказались итальянцы. Зато до того, на двух Евро побеждали уже испанцы. Это противостояние на все времена. Тем более их группу называют «группой смерти». Кстати, обе команды будут знать результат игры между Албанией и Хорватией, ведь она состоится чуть раньше.

Хочу сфокусировать внимание на Альваро Морате. Говорят, что он настоящий любимец партнёров. Ему частенько не очень везло, над ним даже смеялись из-за плохой реализации моментов. Но сейчас он уже забил в ворота хорватов. Между прочим, Мората забивает в каждом втором матче за сборную Испании. Его фигура не вызывает у меня вопросов. На него играет вся команда, у него есть отличные партнёры в подыгрыше. На фоне очевидных проблем с центральными защитниками у Италии Мората вполне способен забить и на этот раз», — приводит слова Гусева «ВсеПроСпорт».