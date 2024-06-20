Испания — Италия: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 20 июня

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: ничья за 3.31.

«Испанцы и итальянцы выиграли свои стартовые матчи на этом чемпионате Европы. Испанцы уже в первом тайме решили судьбу встречи с Хорватией, забив много мячей, и во втором явно экономили силы на следующие игры. Но итальянцам чуть пришлось понервничать в самом начале. Они пропустили рекордно быстро для чемпионатов Европы. Гол Албании был забит уже на 22-й секунде. И это действительно новый рекорд чемпионатов Европы. Но после этого итальянцы держали игру под своим контролем, забили два мяча и добились победы.

То есть к очному матчу во 2-м туре Испания и Италия подходят, уже имея по три очка. И, учитывая, что испанцы и итальянцы явно видят себя командами, которые хотят добраться до финала чемпионата Европы, я абсолютно убеждён, что во 2-м туре группового этапа они не будут убиваться. Ни те, ни другие не будут рисковать, будут хотеть сэкономить силы и максимально аккуратно проявлять себя на поле. Так, чтобы не получить травму и не нанести сопернику травму.

Дело в том, что при новом формате чемпионата Европы, когда выходят четыре из шести команд, занимающих третье место, четыре набранных очка – это проходной балл. Поэтому ничья в этом матче, по сути, отправит в плей-офф Испанию и Италию. Даже ещё до завершения группового турнира. Так что я не вижу никакого более логичного прогноза на эту встречу, чем ничья», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».