Испания — Италия: ставка Сергея Дурасова на игру Евро-2024 в Гельзенкирхене

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч группы B Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: победа Испании в первом тайме и в матче за 3.20.

«По моим ощущениям, центральный матч в группе В вернёт нас к великому изречению «Ваши ожидания — ваши проблемы». Хочется фестиваля, но в таких матчах на групповых этапах часто бывает скучновато, хотя итальянцам победа нужна чуть больше, впереди матч с хорватами, и, если они проиграют Испании, шансы на прямой выход солидно сократятся.

Тем не менее я верю в классных дерзких молодых испанцев, которые наконец-то играют не во владение мячом, а в футбол. Опасно, но всё-таки возьму вариант тайм/матч П1/П1 за 3.20. Вперёд, Испания!» — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».