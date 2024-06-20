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Испания — Италия: ставка Сергея Дурасова на игру Евро-2024 в Гельзенкирхене

Испания — Италия: ставка Сергея Дурасова на игру Евро-2024 в Гельзенкирхене
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч группы B Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: победа Испании в первом тайме и в матче за 3.20.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По моим ощущениям, центральный матч в группе В вернёт нас к великому изречению «Ваши ожидания — ваши проблемы». Хочется фестиваля, но в таких матчах на групповых этапах часто бывает скучновато, хотя итальянцам победа нужна чуть больше, впереди матч с хорватами, и, если они проиграют Испании, шансы на прямой выход солидно сократятся.

Тем не менее я верю в классных дерзких молодых испанцев, которые наконец-то играют не во владение мячом, а в футбол. Опасно, но всё-таки возьму вариант тайм/матч П1/П1 за 3.20. Вперёд, Испания!» — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».

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