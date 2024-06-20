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Испания — Италия: ставка Александра Мостового на игру группы B Евро-2024 20 июня

Испания — Италия: ставка Александра Мостового на игру группы B Евро-2024 20 июня
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Испания и Италия встретятся, чтобы определить победителя во 2-м туре Евро-2024. Я бы не был столь уверен тут в успехе испанцев после разгромной победы в 1-м туре. Итальянцы могут оказать достойное сопротивление противнику.

Да, Испания показала очень яркий футбол в матче с хорватами. Возможно, даже сыграл фактор неожиданности. Всё-таки испанцы славятся другим стилем, но сейчас они летели вперёд, атаковали с флангов, постоянно прессинговали. Был момент, когда «Красная фурия» и отдала мяч хорватам, но те просто не знали, что с ним делать.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставка на активный верховой футбол сыграла – Испания выиграла 3:0. Хорватия не сумела ничем ответить сопернику. Италия же быстро пропустила от Албании – уже на первой минуте. Так что ей сразу пришлось отыгрываться. Но очевидно, что уровень итальянцев выше, так что через 15 минут счёт был уже 2:1. В общем-то, после этого Италия сбавила обороты, играла не так активно. У албанцев же ресурса для равной игры не хватило, хотя и свои моменты у них были.

Я думаю, мы увидим равный футбол. Конечно, Италия примерно представляет, что её ждёт. Так что она будет готова сыграть вторым номером, возможно, будет сама готова убегать в контратаки. А нападение у итальянцев совсем другое, нежели у Хорватии. Так что ещё одной доминирующей победы «Красной фурии» я не жду.

Выберу ставку на ничью, а точнее – на счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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