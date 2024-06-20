Испания — Италия: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Центральный матч 2-го тура пройдёт в Гельзенкирхене. Испания после 1-го тура комфортно располагается на первой строчке. Хорватия так и не смогла хоть что-то противопоставить команде Луиса де ла Фуэнте. Уже в первом тайме счёт стал 3:0. Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль довели счёт до разгромного. Во втором тайме Хорватия всеми силами пыталась вернуться в игру и ближе всего к этому была на 80-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота Испании. Бруно Петкович не смог переиграть Уная Симона, после добивания мяч всё же оказался в воротах, но чуть позже этот гол был отменён главным арбитром, итог 3:0.

Италия многих шокировала стартом игры с Албанией. Пропущенный мяч уже на первой минуте явно не входил в план Лучано Спаллетти. К чести итальянцев, они сразу бросились в атаку и к 16-й минуте уже вели в счёте, забили Алессандро Бастони и Николо Барелла. Италия контролировала игру, но к концу встречи албанцы всё же смогли создать пару моментов. Забить у них не получилось, поэтому Италия берёт три очка и располагается в турнирной таблице сразу же за сборной Испании. Обе команды претендуют на выход из группы с первой позиции, пока, кто это сделает, сказать сложно, а вот то, что и те, и другие наверняка будут много атаковать — наверняка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».