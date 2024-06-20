Испания — Италия: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2024 20 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: победа Испании за 2.17.

«Испания и Италия сойдутся в главном матче, наверное, не только 2-го тура Евро, но и всего группового этапа. Интересная игра, можно ожидать любого результата, пусть и первые матчи на турнире они провели по-разному. Но я всё-таки верю в успех испанцев.

Испания показала очень хороший футбол в 1-м туре. Уверенно обыграла она Хорватию со счётом 3:0. Возможно, на такой разгром хорваты и не наиграли, моменты у них были, и спорная ситуация с пенальти. Но вот «красная фурия» заслуженно победила, могла и больше забивать. В обороне ей несколько раз повезло, плюс спасал Симон в воротах.

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Особенно ярко проявили себя молодые игроки команды – Уильямс и Ямаль обостряли с флангов, в полузащите хорошо сыграли Педри, Родри и Руис. Последний по совокупности достижений в матче стал лучшим игроком. В целом команда де ла Фуэнте показала очень хороший результат, чем сразу повысила свои шансы на успех на этом Евро.

А вот у Италии был совсем другой матч с Албанией. Конечно, уровень соперников был другим в сравнении с поединком Испании и Хорватии. «Лазурная армия» явно готовилась играть первым номером, спокойно побеждать. Но все планы были нарушены на первой минуте встречи – албанцы забили быстрый гол после ошибки итальянцев.

После этого повысила скорость команда Спаллетти, быстро забила два и успокоила игру. Далее довольно пассивный футбол последовал, с владением мячом итальянцами, с редкими моментами. Албания пару раз могла сравнять, но не более. Италия в целом тоже показала, что может бороться за далёкий проход в плей-офф – хорошо проявили себя Бастони, Барелла, Пеллегрини и Кьеза.

Нас ждёт очень интересная игра. Думаю, Италия будет готова к натиску испанцев. Команда может переждать и потом ответить своими моментами и голами. Но уровень «красной фурии» всё равно выше, я считаю. Может быть, разгромной победы мы тут не увидим. Но три очка всё-таки достанутся испанцам», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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