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Испания — Италия: ставка Игоря Семшова на встречу группы B Евро-2024

Испания — Италия: ставка Игоря Семшова на встречу группы B Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Испания – Италия.

Ставка: победа Испании за 2.15.

«Старые друзья-соперники, которых турнирная судьба в очередной раз свела вместе, начали чемпионат Европы с побед.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подопечные Луиса де ла Фуэнте уверенно и крупно переиграли Хорватию – 3:0. Альваро Мората, Фабиан Руис и Даниэль Карвахаль забили по мячу и теперь вместе со своими партнёрами жаждут реванша у Италии за поражение по пенальти в полуфинале предыдущего чемпионата Европы (1:1, 2:4 пен).

А команда Лучано Спаллетти одержала волевую победу над Албанией, пропустив уже на первой минуте игры. Но Алессандро Бастони и Николо Барелла уже к 16-й минуте матча забили по мячу в ответ – 2:1. На этом прагматичные итальянцы и закончили, стали готовиться к встрече с Испанией.

Понятно, что встреча в группе не будет иметь столь уж важного значения, но в поддавки никто играть не будет. И всё же испанцы будут чуть более мотивированы. Плюс они находятся в хорошей форме.

Сборная Испании выиграет с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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