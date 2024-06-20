Словения — Сербия: кто фаворит матча группы С Евро-2024 20 июня

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «белых орлов»: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.85. Успех словенцев оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 3.48.

Смотреть матч Евро-2024 Словения — Сербия можно будет на «ОККО Спорт».

Букмекеры считают, что игра Словения — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.19. Гол словенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Словения подтвердила свой прогресс на фоне качественно проведённой квалификации на Евро-2024. В 1-м туре подопечные Матьяжа Кека сыграли вничью с Данией (1:1). Соперник открыл счёт в первом тайме, но не лишил словенцев решимости. Они упрямо гнули свою линию и отыгрались незадолго до конца встречи. Гол забил защитник Эрик Янжа.

Сербия в 1-м туре уступила Англии со счётом 0:1. «Белые орлы» не допустили разгрома. Им даже удалось создать несколько опасных моментов, но подвела реализация. Александр Митрович и Душан Влахович при поддержке Сергея Милинковича-Савича давили на защиту «трёх львов», но до гола дело так и не дошло.