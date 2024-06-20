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Дания — Англия: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

Дания — Англия: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров
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20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Англия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.69. Успех датчан оценён в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Смотреть матч Евро-2024 Дания — Англия можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Дания — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.78. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
1-й тайм
0 : 0
Англия

В матче 1-го тура сборная Дании сыграла вничью со Словенией (1:1). Она провела два сильно отличающихся по содержанию тайма. В первом «алая гвардия» была очень активна. Она закономерно открыла счёт на 17-й минуте. Кристиан Эриксен отличился с передачи Йонаса Винда. Многолетний лидер сборной в итоге был признан лучшим игроком встречи.

Во втором тайме инициативу прибрали словенцы. Был противоречивый эпизод с не назначенным в ворота Каспера Шмейхеля пенальти, а затем мощным ударом сотряс каркас Беньямин Шешко. Словенцы наиграли на гол, и он закономерно пришёл после подачи углового на 77-й минуте.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 «три льва» не очень убедительно победили Сербию (1:0). Автором единственного забитого мяча стал Джуд Беллингем. Он отличился с передачи Букайо Саки. Удивительно, что встреча получилась нерезультативной.

Отличные моменты были у обеих команд. Особенно запомнился удар Гарри Кейна. Нападающий плотно пробил головой после точной подачи с фланга, но голкипер Сербии Предраг Райкович выручил свою команду, переправив мяч в перекладину.

У Джордана Пикфорда работы было ещё больше. У Англии и так часто наблюдалась нехватка надёжности в защите, а после попадания Гарри Магуайра в лазарет за неё стало совсем тревожно. Будь сербы самую малость расторопнее, «трём львам» пришлось бы несладко.

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