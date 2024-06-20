Словения — Сербия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Словения – Сербия.

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 3.5 за 1.65.

«В балканской встрече ставлю на эмоции, борьбу, страсть и различные футбольные хитрости – то есть на тотал жёлтых карточек больше 3.5 за 1.65.

Словению и Сербию не устроит ничья, что придаст ещё больше огня и нервов предстоящему матчу. Главный арбитр Иштван Ковач тоже хорош. В прошлом сезоне рефери в сумме отработал на 10 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Выбранная ставка сыграла в девяти случаях, 90% «верха» по жёлтым.

В такой ситуации не вижу смысла мудрить: все факты говорят в сторону тотала больше», — отметил Прокофьев.