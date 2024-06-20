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Дания — Англия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Дания — Англия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Дания – Англия.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.65.

«В этой встрече группы С беру очевидный тотал голов меньше 2.5 за 1.65. Дания и Англия – одни из самых осторожных сборных на этом Евро, и я не верю в резкую смену философии у этих сборных.

В 1-м туре Дания скатала 1:1 со Словенией, а Англия со счётом 1:0 победила Сербию. В основное время личных встреч история аналогичная:

1:1 в полуфинале прошлого Евро;
0:1 в Лондоне и 0:0 в Копенгагене в Лиге наций.

Трусливый Саутгейт продолжит гнуть свою линию. А датчане просто недостаточно сильны, чтобы навязать свою волю», — отметил Прокофьев.

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