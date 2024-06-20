Испания — Италия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Испания – Италия.

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Испания и Италия на двоих выиграли три из четырёх прошлых Евро. Это сильные сборные, которые пусть и не входят в топ-3 фаворитов по коэффициентам, но способны на многое.

Матч на три результата, статистических трендов минимум, при любой ставке есть риски. В этой ситуации мне нравится вариант «обе забьют» за 1.97.

Во-первых, в пользу исхода говорят прошлые очные встречи – 1:1 в основное время на Евро-2020, а также две победы Испании по 2:1 в Лиге наций.

Во-вторых, у обеих сборных прошла смена поколений, и текущие оборонительные линии пока не назвать великими.

Испания отошла от унылой тики-таки, стала чуть более вертикальной и лишь чудом не пропустила от постаревшей Хорватии. Италия даже с Албанией дала сопернику много шансов и могла получить даже два мяча в свои ворота.

Турнирные расклады позволяют не особо переживать за результат, поэтому команды не должны играть на 0:0», — отметил Прокофьев.