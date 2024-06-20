Прогноз «Чемпионата» на матч Испания — Италия

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Италия.

Ставка: победа Испании за 2.20.

Есть два варианта для ставки в предстоящем матче: первый попроще, второй — на подумать. Начнём с простого и более-менее очевидного. Несмотря на то что разница в коэффициентах на победы команд и ничью не такая большая, сборная Испании всё равно выйдет на поле с позиции фаворита. Испанцы хорошо выступили в 1-м туре с конкурентом и наверняка захотят досрочно обеспечить себе плей-офф, чтобы максимально отдохнуть с Албанией. Победа над Италией принесёт трёхочковый отрыв перед 3-м туром.

О серьёзном настрое «Красной фурии» говорит и тот факт, что тренерский штаб закрыл тренировки команды от СМИ. Судя по всему, есть желание добиться трофея. Другой момент кроется в составе испанцев. Звёздных имён здесь по пальцам пересчитать, но они и не нужны. Что уж говорить, если 21-летний Педри и 16-летний Ямаль уже заработали по ассисту. Игроки явно приехали не отбывать номер.

Ещё один аргумент — состояние сборной Италии. Конечно, албанцев удалось победить и заработать три очка в копилку. Вот только пришлось сразу же отыгрываться. При этом в собственной стране ругают команду, говорят о слабом поколении и проблемах. Даже Лучано Спаллетти не считает состав достаточно конкурентоспособным на фоне таких бизонов, как Англия, Франция, Германия и, внимание, Испания.

Вот и получается, что сборная Испании вполне может обыграть сборную Италии. Причём голы (здесь мы плавно подходим ко второй ставке) имеет смысл ждать уже в первом тайме. Во-первых, матчей и времени для достижения результата мало, тянуть никто не будет. Во-вторых, испанцы забили Хорватии трижды до перерыва. Итальянцы и вовсе умудрились пропустить, отыграться и выйти вперёд за 16 минут игры с Албанией.

Исходя из этого, ставка «первый гол в первом тайме», на которую букмекеры дают 2.38, выглядит как минимум интересно. Можно подумать. Мы, конечно, остановимся на лобовой победе Испании в основное время. Но если есть желание, то не обязательно быть молодым Жан-Клодом Ван Даммом, чтобы попробовать усидеть сразу на двух стульях. Тем более в данной ситуации одно другому не противоречит.