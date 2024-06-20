Аргентина — Канада: прогноз Дениса Алхазова на матч Кубка Америки

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Канада.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.90.

«Сборная Аргентины начинает новый поход за новым Кубком Америки, и начинает с Канады. Аргентина, понятное дело, один из главных фаворитов турнира. Аргентине в этом матче должно быть просто, потому что канадцы сейчас никакие, у них проблема вообще с состоянием их игроков, и прежде всего – главных звёзд. Джонатан Дэвид, Кайл Ларин – они практически не забивают в последнее время.

Аргентина – фаворит, поэтому я ставлю на Аргентину с форой (-1.5) за хороший коэффициент 1.90», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».