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Аргентина — Канада: прогноз Дениса Алхазова на матч Кубка Америки

Аргентина — Канада: прогноз Дениса Алхазова на матч Кубка Америки
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Канада.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.90.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Аргентины начинает новый поход за новым Кубком Америки, и начинает с Канады. Аргентина, понятное дело, один из главных фаворитов турнира. Аргентине в этом матче должно быть просто, потому что канадцы сейчас никакие, у них проблема вообще с состоянием их игроков, и прежде всего – главных звёзд. Джонатан Дэвид, Кайл Ларин – они практически не забивают в последнее время.

Аргентина – фаворит, поэтому я ставлю на Аргентину с форой (-1.5) за хороший коэффициент 1.90», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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