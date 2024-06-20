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Словакия — Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Словакия — Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
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21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина. Начало – в 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.10. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2100 рублей.

Победа команды Словакии оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.32.

Букмекеры считают, что игра Словакия — Украина не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72.

Если забьют футболисты сборной Словакии, сыграет коэффициент 1.51. Гол в исполнении команды Украины доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.89, на гол в каждом тайме — за 1.80.

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