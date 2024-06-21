Словакия — Украина: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Украина.

Ставка: Словакия не проиграет за 1.78.

Словакия под руководством Франческо Кальцоны прогрессирует. При отсутствии в составе большого количества звёзд европейского уровня команда добивается результата за счёт физической готовности и железной дисциплины. Победа над Бельгией состоялась при очевидной доле везения, но объём проделанной работы очевиден.

Украина в 1-м туре разочаровала. Подопечным Сергея Реброва было вполне по силам навязать борьбу Румынии, но труднообъяснимые ошибки голкипера Андрея Лунина привели к разгрому со счётом 0:3. Робкие попытки отыграться соперник пресекал на корню, а защита неприятно поразила отсутствием концентрации.

Была надежда у болельщиков на звёздное нападение, но Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Артём Довбик оказались в сложном положении. Румыны играли от обороны, но, владея мячом, жёлто-синие не знали, что предпринять: через центр пройти не удавалось, а подачи с флангов легко перехватывали защитники.

Кроме того, тренерский штаб Сергея Реброва не отреагировал изменением тактики. Можно было попробовать изменить рисунок игры, но команда оставалась внутри привычной структуры и лишние передачи не способствовали возникновению голевых ситуаций.

Франческо Кальцона создал крепкую команду, обучив её прессингу, обороне и быстрым контратакам. Принципы построения тактики помогают среднего уровня игрокам добиваться результата в матчах с топ-сборными, что на себе ощутила Бельгия. Украинцы на этом фоне заметно отстают. У них даже не видно внятной тренерской идеи. Мы предлагаем сделать ставку на то, что Словакия не проиграет, за 1.78.