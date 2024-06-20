Польша — Австрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Австрия. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Ральфа Рангника: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.00. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2000 рублей.

Успех сборной Польши оценён в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Аналитики не уверены, что матч Польша — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют футболисты сборной Польши, сыграет коэффициент 1.42. Гол в исполнении команды Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.68.