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Польша — Австрия: эксперты назвали фаворита матча Евро-2024

Польша — Австрия: эксперты назвали фаворита матча Евро-2024
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21 июня на арене «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Австрия. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Ральфа Рангника: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 47% вероятности.

Успех сборной Польши оценён в 3.66 (26%). Ставки на ничью принимаются за 3.54 (27%).

Аналитики не уверены, что матч Польша — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют футболисты сборной Польши, сыграет коэффициент 1.42. Гол в исполнении команды Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.68.

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