Польша — Австрия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Австрия.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.23.

К матчу с Австрией «белые орлы» подходят с надеждой. Во-первых, они ещё не утратили шансы на выход в плей-офф. Во-вторых, в состав должен вернуться Роберт Левандовски. До получения травмы 35-летний нападающий пребывал в отличном тонусе. Под занавес сезона он здорово прибавил.

За здоровье Левандовского есть опасения. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (0:1) австрийцы показали жёсткую игру. Они часто и бесцеремонно фолили. Два лидера «трёхцветных» оросили газон кровью, хотя в обоих случаях была просто борьба за мяч.

Силовая игра — один из факторов успеха Австрии. Она уверенно прошла квалификацию на Евро-2024. Подопечные Рангника потеряли очки только во встречах с Бельгией (1:1 и 2:3). В обоих случаях они смотрелась не хуже «красных дьяволов», а в каких-то моментах даже лучше.

Футбол австрийцев не располагает к красоте и изящности. Они берут напористостью, борьбой и самоотдачей. Несмотря на довольно посредственную игру в атаке, в восьми встречах квалификации на чемпионат Европы в Германии австрийцы забили 17 мячей.

Восемь из них на троих соорудили Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и Конрад Лаймер. Имена хорошо известные. На клубном уровне все трое провели весьма неплохой сезон. В предстоящем матче от них вполне можно ожидать высокой результативности.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Во встречах 1-го тура группового этапа Евро-2024 защитники обеих сборных отдали много сил. У них попросту может не остаться энергии для того, чтобы дорабатывать до конца.