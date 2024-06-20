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Нидерланды — Франция: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Нидерланды — Франция: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
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21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало игры — в 22:00 мск.

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Букмекеры не видят очевидного фаворита, однако отдают небольшое предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Победа сборной Нидерландов оценена в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики сомневаются, что матч Нидерланды — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

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