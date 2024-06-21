Нидерланды — Франция: прогноз Егора Титова на матч Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция на Евро-2024.

Ставка: обе забьют — нет за 2.10.

«Снова скажу, что матч не очень прост для прогнозирования. Во-первых, ничья устраивает обе команды. Особенно голландцам здесь одно очко нужно, потому что дальше игра с опасной Австрией. Во-вторых, у Франции не будет Мбаппе. И команде Дешама станет сложнее. Надо будет делать выбор.

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Я просто не удивлюсь, если команды сыграют 0:0, но в то же время, мне кажется, у запасных из обоймы Франции есть шанс заявить о себе в этом матче, пока нет Мбаппе. А там, по сути, тоже сборная мира. Ну и к тому же голландская оборона слабо себя показала с поляками. Есть вопросы и к вратарю.

Ну и важный момент, что недавно Франция всухую раскладывала голландцев. Поэтому «оранжевые» будут бояться этого соперника. Ставлю на «обе забьют – нет». Думаю, голландцы могут и не забить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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