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Нидерланды — Франция: прогноз Егора Титова на матч Евро-2024

Нидерланды — Франция: прогноз Егора Титова на матч Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция на Евро-2024.

Ставка: обе забьют — нет за 2.10.

«Снова скажу, что матч не очень прост для прогнозирования. Во-первых, ничья устраивает обе команды. Особенно голландцам здесь одно очко нужно, потому что дальше игра с опасной Австрией. Во-вторых, у Франции не будет Мбаппе. И команде Дешама станет сложнее. Надо будет делать выбор.

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Я просто не удивлюсь, если команды сыграют 0:0, но в то же время, мне кажется, у запасных из обоймы Франции есть шанс заявить о себе в этом матче, пока нет Мбаппе. А там, по сути, тоже сборная мира. Ну и к тому же голландская оборона слабо себя показала с поляками. Есть вопросы и к вратарю.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну и важный момент, что недавно Франция всухую раскладывала голландцев. Поэтому «оранжевые» будут бояться этого соперника. Ставлю на «обе забьют – нет». Думаю, голландцы могут и не забить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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