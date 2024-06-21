Словакия — Украина: ставка Романа Павлюченко на игру группы Е Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Украина.

Ставка: Словакия не проиграет за 1.81.

«Евро-2024 продолжается и на очереди матч второго тура — Словакия против Украины. Обе команды удивили в первых матчах турнира, показали разные результаты. Так что победитель для меня тут не столь очевиден.

Словакия показала очень хороший футбол в матче с Бельгией — победила со счетом 1:0. Хотя, конечно, и пришлось ей выдержать град атак соперника. Помогло словакам и судейство — несколько забитых мячей «красных дьяволов» были отменены после просмотра ВАР. Я бы не сказал, что Словакия не заслужила победу. Она и свои моменты имела, и в обороне очень уверенно отыграла по итогу. Все-таки Бельгия нанесла по ее воротам 15 ударов и ни одного не забила.

Ну а Украина провалила матч с Румынией. И тут тоже нельзя сказать, что все очевидно. На 0:3 команда Реброва точно не наиграла. Она создавала моменты, владела мячом. Но румыны были просто более удачливы в нападении. Несколько их ударов поразили цель. Хотя стоит признать, что украинцы в обороне допустили много ошибок.

Сейчас я уверен, что Украина проведет качественный матч. От нее ждали в первом туре только победы. Так что на игроках лежит много ответственности — нужно выигрывать, чтобы иметь шанс на попадание в плей-офф. Но в прогнозе я все-таки будут отталкиваться от матча Бельгия — Словакия. Подопечные Кальцона очень хороший футбол, сумели выстоять против высококлассного противника.

Думаю, сейчас словаки тоже очки наберут. Моя ставка здесь — Словакия не проиграет», — приводит слова Пввлюченко «ВсёПроСпорт».