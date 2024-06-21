Словакия — Украина: ставка Эльвина Керимова на игру группового этапа Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Украина.

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Словакия и Украина сыграют друг с другом в рамках Евро-2024. В первом туре словаки показали очень содержательный качественный футбол против Бельгии и одержали сенсационную победу. Хотя, конечно, бельгийцы несколько раз словаков простили. Шикарные моменты были у Онаны, у Лукаку. Но даже при том, что у Бельгии были явные шансы, пожалуй, по игре все-таки более справедливым результатом была бы ничья. Словакия играла хорошо. Даже несмотря на то, что у соперника были моменты, она тоже шансы свои имела и здорово прессинговала, играла агрессивно и в это же время держала мяч, разыгрывала, оказывала давление на соперника, проводила быстрые атаки. Так что Словакия оставила очень приятное впечатление своей игрой в первом туре.

Что касается Украины — она провалилась в матче с Румынией. Украинцы стерильно владели мячом, почти не обостряли и почти не имели моментов для гола. Ну а румыны использовали все, что смогли создать. Ну и плюс дальние удары проходили и оказывались результативными. Ну и по счёту Румыния качественно играла, она, в общем, примерно такой же в такой же футбол показывала в отборочной группе — играть от соперника, в основном, через длинные передачи, терпеливо, в ожидательной манере, давая мяч сопернику. Румыния это умеет делать.

И вот Украина в сложном футболе, в позиционных атаках, владея мячом большую часть времени, почти ничего не создала и сыграла явно ниже потенциала своего состава. Я думаю, что, конечно, Сергей Ребров должен реагировать на такой результат такой матч, и мне кажется, что уже во втором туре Украина должна показать хороший футбол. Ну и со словаками, наверное, будет даже проще, потому что они не будут закрываться, так как делала это Румыния. И, значит, не нужно будет вскрывать автобус, и плюс Словакия прессингует, значит, игра будет открытой, и словаки будут давать пространство Украине.

Ну и у самих словаков, как мы видели, есть хороший потенциал в атаке. Ну, вообще, потенциал у команды очень хороший. Поэтому я рассчитываю на голы в этом матче — хороший коэффициент на ставку «обе забьют» — 1.99», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».